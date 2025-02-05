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محمود عباس: نرفض بشدة الدعوات الأميركية للاستيلاء على غزة

محمود عباس: نرفض بشدة الدعوات الأميركية للاستيلاء على غزة
الأربعاء ٠٥ فبراير ٢٠٢٥ - ١١:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعرب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن رفضه الشديد للدعوات الأميركية للاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم.

العالم-فلسطين

وقال محمود عباس رداً على الدعوات الأمريكية للتهجير: "إننا لن نسمح بالمساس بحقوق شعبنا التي ناضلنا من أجلها عقوداً طويلة وقدمنا التضحيات الجسام لإنجازها.

وأضاف عباس ان هذه الدعوات تمثل انتهاكا خطيراً للقانون الدولي، ولن يتحقق السلام والاستقرار في المنطقة، دون إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، على أساس حل الدولتين".

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وأضاف أبو مازن، أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن أرضه وحقوقه ومقدساته، وأن قطاع غزة هو جزء أصيل من أرض دولة فلسطين إلى جانب الضفة الغربية، والقدس الشرقية المحتلة، منذ عام 1967.

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