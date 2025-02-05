عراقجي: الضغوط القصوى ستفشل مجدداً

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وأوضح عراقجي في تصريح عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، بأن الضغوط القصوى تجربة فاشلة وإختبارها مجددا سيفضي الى الفشل.وأستدرك: إذا ما كان الموضوع الأساسي هو أن ايران لا تتجه نحو السلاح النووي، فهذا ممكن ولا توجد مشكلة بهذا الصدد.

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وأكد ان موقف ايران واضح وهي عضو بمعاهدة إن بي تي (الحد من انتشار الاسلحة النووية) وأيضا فتوى قائد الثورة الاسلامية قائمة وتحدد مسؤولياتنا.

هذا وصرح الرئيس الاميركي دونالد ترامب مساء الثلاثاء بعد توقيعه مرسوما يعيد بموجبه سياسة الضغوط القصوى ضد طهران: سنفرض "عقوبات" مشددة على ايران ونوقف صادراتها النفطية.