نائب الرئيس الايراني: لقاء ترامب والتفاوض معه غير مدرج على جدول الأعمال

العالم - ايران

وأشار "محمد رضا عارف" على هامش جلسة مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، أن استراتيجية نظام الجمهورية الاسلامية في كل المجالات سيما المجال الدفاعي شفافة وممكن القول أن هذه الاستراتيجيات ثابتة ومستدامة.

وأضاف: اما بخصوص السلاح النووي لدينا فتوى (قائد الثورة الاسلامية) وأن الفتوى للمسلمين سيما الشيعة هي حاسمة، وتحرم استخدام الانشطة النووية للاغراض غير السلمية لذلك استراتيجيتنا محددة بهذا المسار.

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وذكر أن إذا ما كان ترامب يعتقد بضرورة عدم دخول ايران الى مجال الاسلحة النووية فهذي هي استراتيجية دائمة لايران أصلاً، ولدينا فتوى ولا خلاف بهذه الاستراتيجية.