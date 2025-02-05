قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
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قائد الثورة الاسلامية يوافق على عفو وتخفيف عقوبة أكثر من 3 آلاف سجين
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عراقجي: موقف ايران واضح من السلاح النووي وفتوى القائد حسمت الموضوع
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عراقجي: لو كان المراد منع ايران من امتلاك السلاح النووي فانه يمكن حل ذلك
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عراقجي: سياسة الضغوط القصوى أثبتت فشلها وستفشل لو استخدمت ثانية
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وزير الخارجية عباس عراقجي يرد على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب
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الصين تعلن رفضها لتصريحات ترامب بتهجير أهالي قطاع غزة من مناطقهم
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قائد الثورة يعين الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ممثلا له في لبنان
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وزير الخارجية الايراني: سأبذل مافي وسعي لتنمية العلاقات مع دول الجوار
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القيادي في حماس سامي أبو زهري: شعبنا لن يسمح بتمرير مخططات ترامب
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الدفاع المدني في غزة: انتشال جثامين 19 شهيدا من مقبرة عشوائية