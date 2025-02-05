قناة العالم
الأربعاء ٠٥ فبراير ٢٠٢٥
٠١:٥٤ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
من طهران
جوّا الصندوق
وثائقي '10
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
عاجل
الرئيس الايراني بزشكيان:لدى ايران الغنية بالموارد خيارات لتجاوز الحظر
عاجل
العفو الدولية:مقترحات ترامب بشان غزة عبثية وغير اخلاقية ولاشرعية
عاجل
الخارجية المصرية:نؤكد المضي ببرامج تعافي غزة دون ترك الفلسطينيين للقطاع
عاجل
محمد البخيتي:اذا ما تحدت مصر والاردن اميركا فان اليمن سيقف الى جانبها
عاجل
وزير خارجية بريطانيا:علينا ضمان مستقبل للفلسطينيين في وطنهم
عاجل
وزير خارجية المانيا:طرد الفلسطينيين من غزة غير مقبول ويخالف القانون الدولي
عاجل
رئيس وزراء اسكتلندا:اي اقتراح بطرد الفلسطينيين من ديارهم خطير ومرفوض
عاجل
وزير خارجية اندونيسيا:نرفض تهجير الفلسطيين وتغيير تركيبة فلسطين السكانية
عاجل
رئيس الوزراء البريطاني:يجب السماح للفلسطينيين بالعودة الى ديارهم واعمارها
عاجل
وزير خارجية اسبانيا:نرفض اقتراح ترامب اعادة توطين الفلسطينيين باماكن اخرى