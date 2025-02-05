إيران تسجل رقماً قياسياً في إنتاج الغاز الطبيعي

العالم _ ايران

وأشار توكلي في مؤتمر صحفي إلى أن نسبة حصول السكان على الغاز ارتفعت من 2% إلى 96% منذ الثورة الإسلامية.

وأكد توكلي أن 40,756 قرية قد تم تزويدها بالغاز، ولفت إلى أن مشاريع جر أنابيب الغاز جارية في 7,000 قرية، مما يساهم في زيادة نسبة التغطية.

يذكرانه يتم إنتاج 590 مليون متر مكعب في مصفاة "بارس جنوبي" جنوب ايران في الموقع الأول الذي يضم 8 مصافي والموقع الثاني الذي يضم 5 مصافي.

ويبلغ حجم الاستهلاك المنزلي من الغاز في الصيف في ايران 150 مليون متر مكعب، ويتضاعف 5 مرات في فصل الشتاء، لذلك فإن معدل استهلاك الطاقة كبير في ايران.

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