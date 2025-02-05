قسد: لم نتلق أي خطط لسحب القوات الأميركية من سوريا

العالم - سوريا

وصرح المتحدث باسم القوات فرهاد شامي لوكالة رويترز بأن "داعش والقوى الخبيثة الأخرى ينتظرون فرصة الانسحاب الأميركي لإعادة النشاط والوصول إلى حالة 2014".

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من جهتها نقلت قناة إن.بي.سي نيوز، اليوم الأربعاء عن مسؤولين أميركيين قولهما إن وزارة الدفاع تعمل على وضع خطط لانسحاب كل القوات الأميركية من سوريا.

وتعتبر الولايات المتحدة قوات سوريا الديمقراطية حليفاً رئيسياً لها في سوريا حيث بنى الاحتلال الامريكي قواعده في مناطق تواجدها شمال وشرق سوريا، بينما تعتبرها تركيا تهديداً لأمنها القومي.

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