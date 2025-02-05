ترامب ومخطط السيطرة على غزة

العالم - باختصار

تصريح ترامب جاء بعد وقت قصير من اقتراحه إعادة توطين سكان قطاع غزة في دول اخرى

كما لم يستبعد ترامب إمكانية نشر قوات أميركية لدعم إعادة إعمار غزة

ترامب: إن أناسا من جميع أنحاء العالم سيعيشون في غزة بعد إعادة تطويرها

نتنياهو: خطة الرئيس ترامب للسيطرة على قطاع غزة يمكن أن تغيّر التاريخ

ماركو روبيو: الولايات المتحدة مستعدة لقيادة غزة وجعلها جميلة مرة اخرى كما أشار ترامب

بن غفير: الرئيس ترامب يتحدث عن أمور غاية في الأهمية، الحل الوحيد لغزة هو تشجيع هجرة سكانها

حماس: التصريحات الاميركية عنصرية وتعكس غياب المعايير الأخلاقية والإنسانية

شاهد ايضا.. الفلسطينيون يقابلون تصريحات ترامب حول التهجير باللامبالاة

الجهاد الإسلامي: على ترامب أن يتذكر أن 15 شهرا من القصف لم تفلح في تهجير أبناء غزة

السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة: على زعماء العالم إحترام رغبة الفلسطينيين بالبقاء في غزة

حركة أنصار الله: الحديث عن تهجير الشعب الفلسطيني يمثل تهديدا خطيرا على المنطقة

الخارجية السعودية: موقف المملكة من قيام الدولة الفلسطينية راسخ وثابت وليس محل تفاوض

السيناتور كريس ميرفي: سيؤدي غزو الولايات المتحدة لغزة الى مذبحة لآلاف الجنود الأميركيين

خبراء: ترامب عازم على تهجير الفلسطينيين وتوسيع التطبيع وتسهيل ضم الضفة

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