ترامب ومخطط السيطرة على غزة

العالم - باختصار
تصريح ترامب جاء بعد وقت قصير من اقتراحه إعادة توطين سكان قطاع غزة في دول اخرى
كما لم يستبعد ترامب إمكانية نشر قوات أميركية لدعم إعادة إعمار غزة
ترامب: إن أناسا من جميع أنحاء العالم سيعيشون في غزة بعد إعادة تطويرها
نتنياهو: خطة الرئيس ترامب للسيطرة على قطاع غزة يمكن أن تغيّر التاريخ
ماركو روبيو: الولايات المتحدة مستعدة لقيادة غزة وجعلها جميلة مرة اخرى كما أشار ترامب
بن غفير: الرئيس ترامب يتحدث عن أمور غاية في الأهمية، الحل الوحيد لغزة هو تشجيع هجرة سكانها
حماس: التصريحات الاميركية عنصرية وتعكس غياب المعايير الأخلاقية والإنسانية
شاهد ايضا.. الفلسطينيون يقابلون تصريحات ترامب حول التهجير باللامبالاة
الجهاد الإسلامي: على ترامب أن يتذكر أن 15 شهرا من القصف لم تفلح في تهجير أبناء غزة
السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة: على زعماء العالم إحترام رغبة الفلسطينيين بالبقاء في غزة
حركة أنصار الله: الحديث عن تهجير الشعب الفلسطيني يمثل تهديدا خطيرا على المنطقة
الخارجية السعودية: موقف المملكة من قيام الدولة الفلسطينية راسخ وثابت وليس محل تفاوض
السيناتور كريس ميرفي: سيؤدي غزو الولايات المتحدة لغزة الى مذبحة لآلاف الجنود الأميركيين
خبراء: ترامب عازم على تهجير الفلسطينيين وتوسيع التطبيع وتسهيل ضم الضفة
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