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بزشكيان: منظمة التعاون الاقتصادي تساهم في تعزيز التنسيق بين الدول الإسلامية

بزشكيان: منظمة التعاون الاقتصادي تساهم في تعزيز التنسيق بين الدول الإسلامية
الأربعاء ٠٥ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الإيرانية، مسعود بزشكيان، على أهمية توسيع العلاقات بين الدول الإسلامية، مشيراً إلى أن "منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) تستطيع توفير أرضية مناسبة للتنسيق والتفاعل بين هذه الدول".

العالم _ ايران

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء في طهران مع الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الاقتصادي، أسد مجيد خان، حيث أعرب بزشكيان عن أمله في أن يشهد التعاون والتفاعلات الجديدة بين أعضاء المنظمة في ظل البرامج الجديدة خلال الاجتماعات المقبلة.

وأعرب بزشكيان عن أسفه لعدم تحقيق أهداف المنظمة حتى الآن.

من جانبه، أكد مجيد خان على الدور المحوري الذي تضطلع به إيران في إطار منظمة التعاون الاقتصادي، معرباً عن تطلعه لإحداث تحول وإحياء قدرات المنظمة خلال فترة توليه المنصب. كما أثنى على مواقف بزشكيان ودعوته للتنسيق بين الدول الأعضاء.

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وفي إشارة إلى الاجتماع المرتقب لوزراء خارجية الدول الأعضاء في تركيا، أعرب الأمين العام عن أمله في أن تسهم هذه الاجتماعات في توسيع نطاق التعاون بين الدول الأعضاء.

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