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تخفيض التعريفات التجارية بين إيران والاتحاد الأوراسي بنسبة 87%

تخفيض التعريفات التجارية بين إيران والاتحاد الأوراسي بنسبة 87%
الأربعاء ٠٥ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

أعلن علي نجفي خوشرودي، مساعد النائب الأول لرئيس الجمهورية للشؤون الدولية والتعاون الإقليمي، عن توقيع اتفاق لخفض التعريفات التجارية بنسبة 87% بين إيران والدول الأعضاء في الاتحاد الأوراسي الاقتصادي.

العالم _ ايران

جاء ذلك خلال ندوة حوارية عُقدت اليوم الأربعاء لمناقشة الترتيبات المتعلقة بمؤتمر بحر قزوين المرتقب. وأكد نجفي خوشرودي دعم الحكومة للجهود الرامية إلى تطوير مجالات التعاون على ثلاثة مستويات: الدولية، الإقليمية، والتجارة الحدودية.

وأوضح أن إدارة الإجراءات المتعلقة بالقضايا النووية بين إيران وأمريكا تُعتبر من أولويات العمل على الصعيد الدولي، بينما يستمر التعاون على المستوى الإقليمي مع تكتلات مثل منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) والاتحاد الأوراسي ومؤتمر بحر قزوين.

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وأشار إلى أهمية تعزيز العلاقات التجارية مع دول الجوار، مؤكداً أن المحافظات الحدودية تتمتع بإمكانات كبيرة يمكن استغلالها في هذا السياق. كما أكد أن الحكومة تعمل على تذليل العقبات التي تعترض هذا المسار.

وفيما يتعلق بمؤتمر بحر قزوين، أشار نجفي خوشرودي إلى أن الحدث سيعقد في 17 و18 فبراير الجاري بمبادرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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