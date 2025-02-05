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بانوراما..

تمهيدا لدخول وسط الخرطوم.. الجيش السوداني في الرميلة

تمهيدا لدخول وسط الخرطوم.. الجيش السوداني في الرميلة
الأربعاء ٠٥ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

يناقش برنامج "بانوراما" لهذه الليلة إستعادة الجيش السوداني السيطرة على منطقة الرميلة ومواصلته التقدم نحو العاصمة الخرطوم.

العالم - بانوراما

ويمهد الجيش السوداني لدخول قلب العاصمة الخرطوم، عقب اقترانه بقوات الجيش في منطقة المقرن.

وشهدت منطقة العيلفون جنوب شرقي الخرطوم توافد آليات للجيش في طريقها نحو العاصمة.

وقالت المصادر إن قوات الجيش ستفرض حصارا على منطقة شرق النيل قبل أن تتقدم للتوغل في الخرطوم.

وكان الجيش والقوات المساندة له قد دخل خلال الساعات الماضية الأجزاء الجنوبية الشرقية من ولاية الخرطوم، قادما من ولاية الجزيرة، وبسط سيطرته على مدينة الكاملين، آخر معاقل قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة وسط البلاد. في حين تعرضت قوات الدعم السريع في السودان لضربات موجعة، خلال الأسابيع الأخيرة، طالت عددا من قادتها الميدانيين.

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