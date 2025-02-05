الرئيس بزشكيان: إيران تريد إرساء السلام ووقف جميع الحروب

العالم-ايران

وأشار بزشكيان خلال لقائه اليوم الاربعاء مع "مانياس أوترستد" السفير السويدي الجديد في طهران، اشار إلى العلاقات الدبلوماسية الممتدة لسنوات بين البلدين، قائلا : آمل أن تتعزز الاواصر بيننا في جميع المجالات خلال فترة مهامكم لدى الجمهورية الاسلامية.

كما نوه رئيس الجمهورية، في هذا اللقاء الذي جرى خلاله تسليم اوراق اعتماد السفير السويدي الجديد الى ريس الجمهورية، نوه بالسياسة المبدئية الايرانية لتجنب الحروب والسعي إلى ترسيخ السلام؛ وكد بأن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تريد إرساء السلام ووقف جميع الصراعات، وأنه يمكن حل المشاكل عن طريق التفاوض والحوار وتجنب العنف".

وفي لقائه "فيتشيسلاف غرابل" السفير التشيكي الجديد لدى إيران، اعتبر بزشكيان بأن العلاقات الثنائية يمكن أن تحل العديد من الخلافات والتوترات، وتبني عالما أفضل يعيش فيه الناس جنبا إلى جنب.

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من جانبهما، أكد سفيرا السويد والتشيك الجديدان، على أهمية العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعلى رغبة بلديهما في توسيع العلاقات والتفاعلات الاقتصادية مع إيران.

وقدم السفير التشيكي الجديد في لقائه مع رئيس الجمهورية اليوم، اوراق اعتماده، كما أهدى الى فخامته لوحة خشبية منقوشة تظهر لقاء عقد قبل 400 عام بين ممثلي الشاه عباس الصفوي وعدد من مسؤولي التشيك.