شاهد.. رفض عربي لتصريحات ترامب بشأن تهجير أهالي غزة

العالم _ فلسطين

توالت ردود الأفعال الفلسطينية والعربية الرافضة لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول نيته احتلال بلاده قطاع غزة المدمر بسبب الحرب، بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى وتطويره اقتصاديا على حد تعبيره.

حركة حماس أعلنت إدانتها الشديدة لتصريحات الرئيس الأميركي، واعتبرت تصريحاته عدائية تجاه الشعب والقضية وأنها ستصب الزيت على النار، مؤكدة أن المقاومة مستمرة حتى حصول الشعب الفلسطيني على حريته واستقلاله، وأن الإعمار ممكن مع بقاء أهالي غزة وعدم تهجيرهم كما يطرح اليمين الصهيوني

المكتب الإعلامي لحركات المقاومة في فلسطين أدان تصريحات ترامب واعتبرها مثالاً للعربدة والبلطجة الأمريكية في العالم.

حركة الجهاد الإسلامي طالبت ترامب أيضا بتذكر أن السلاح الأمريكي لم يفلح في تهجير سكان غزة خلال 15 شهرا من القصف، وأكدت أن الشعب الفلسطيني يملك دوما خيار المقاومة قبل ترامب وبعده.

من جهتها اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تصريحات ترامب إعلان حرب على الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن غزة ليست للبيع، وأهلها لن يغادروها إلا إلى مدنهم وقراهم المحتلة عام 1948.

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مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رد على تصريحات ترامب بالقول إن من يريد إرسال الفلسطينيين في قطاع غزة إلى مكان أكثر سعادة يجب أن يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم الأولى، فيما أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رفضه لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وفيما يبدو أنها رد على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة التي قال فيها إن السعودية لا تطالب بدولة فلسطينية، قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إنها لن تطبع مع "إسرائيل" دون إقامة دولة فلسطينية، وأكدت الخارجية رفضها القاطع لسياسات الاستيطان والسعي لتهجير الشعب الفلسطيني.

يمنيًا، اعتبر عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن 'محمد الحوثي' ماقاله ترامب غطرسة مدانة وتصريحاً مستفزاً، ودعا إلى موقف موحد تجاه ذلك.

إلى ذلك أكدت وزارة الخارجية القطرية أنه من السابق لأوانه الحديث عن الفلسطينيين والتهجير، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، أنه على معرفة بالصدمة الكبيرة للفلسطينيين فيما يتعلق بالتهجير.

جامعة الدول العربية اعتبرت بدورها طرح ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة بأنه بأنه وصفة لانعدام الاستقرار وأنه لا يسهم في تحقيق حل الدولتين.

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