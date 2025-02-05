تراكم النفايات في شوارع غزة.. أزمة صحية تهدد حياة المواطنين

العالم _ مراسلون

لم تكن مشاهد الدمار والخراب هي الحاضرة فقط في قطاع غزة بعد الحرب … تراكم النفايات الصلبة بشكل كبير في مختلف مناطق وأحياء مدينة غزة كان العائق الكبير أمام أهالي المدينة بسبب منع الاحتلال طواقم البلديات بنقل النفايات إلى المناطق المخصصة لتخلص منها.

وقال عاصم النبيه، المتحدث باسم بلدية غزة، لقناة العالم: "هناك عدة أزمات تعاني منها المدينة حاليا، أكبر هذه الأزمات هو تراكم أكثر من 170 ألف طن من النفايات في مختلف أنحاء المدينة مما يسبب مكرهة صحية وأيضا أزمة صحية وبيئية تهدد حياة المواطنين. البلدية غير قادرة على جمع وترحيل كل هذه النفايات بسبب تدمير الاحتلال لأكثر من 85 بالمائة من إجمالي الآليات الثقيلة والمتوسطة. هذا بطبيعة الحال يؤدي إلى انتشار الأوبئة والأمراض والقوارض والحشرات التي تقود إلى تهديد حياة المواطنين."

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هذه النفايات تنتشر في مناطق متعددة من مدينة غزة منذ بداية الحرب متسببة في انتشار الأمراض والأوبئة بين المواطنين بعد تعمد الاحتلال الإسرائيلي بتدمير عدد كبير من الشاحنات التي تعمل لإزالة هذه الكميات الكبيرة من النفايات.

تحديات كبيرة تواجه سكان غزة بعد التدمير الكبير لكل مناحي الحياة حيث يحاول السكان التأقلم مع الواقع الصعب الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي.

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