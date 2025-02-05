قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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محمد الهندي:اعمار غزة صار ورقة اميركية لابتزاز الفلسطينيين لتمرير التهجير
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محمد الهندي:اعمار غزة صار ورقة اميركية لابتزاز الفلسطينبين لتمرير التهجير
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الاتحاد الاوروبي:غزة جزء من الدولة الفلسطينية وملتزمون بحل الدولتين
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عشرات العائلات المحاصرة في طمون تطلق نداءات استغاثة
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انصار الله:امريكا كانت الشريك الاول في جرائم الابادة الجماعية بحق غزة
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انصار الله:الشعب الفلسطيني المقاوم لن يسمح بتمرير المشاريع الصهيونية
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المتحدث باسم غوتيريش:من الضروري تفادي اي تطهير عرقي في غزة
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الخارجية البلجيكية:التهجير القسري للسكان بغزة انتهاكا للقانون الانساني الدولي
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الخارجية الاماراتية:نرفض المساس بحقوق الشعب الفلسطيني ومحاولة تهجيره
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الرئيس البرازيلي:ماحدث في غزة ابادة جماعية كانت اميركا شريكة فيها