قطر: منشغلون بالمفاوضات الثانية، ومن السابق لأوانه الحديث عن التهجير

العالم - فلسطين

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في تصريح لقناة “فوكس نيوز” الأمريكية: “نأمل أن تؤدي المرحلة الثانية لإعادة البناء والسلام المستدام بالمنطقة”.

كما شدد المتحدث على أنه يجب البناء على الزخم الذي تم إنشاؤه عبر تنفيذ مرحلة الاتفاق الأولى، مشيدا بدور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التوصل للاتفاق.

وكان ترامب أثار صدمة، أمس الثلاثاء، بتصريحاته حول سيطرة أمريكية على غزة وتحويلها إلى “ريفييرا الشرق الأوسط” بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى.

وردا على سؤال من فوكس نيوز حول تأثير اقتراح ترامب على المفاوضات، قال الأنصاري “لا أعتقد أن الوقت مناسب الآن للبدء في التعليق على أفكار محددة”.

وأضاف الأنصاري “نعلم أن هناك صدمة كبيرة لدى الجانب الفلسطيني فيما يتعلق بالتهجير. ومع ذلك فإننا نقول مجددا إن الحديث عن ذلك سابق لأوانه لأننا لا نعلم كيف ستنتهي هذه الحرب”.

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وأثار اقتراح ترامب بالفعل موجة انتقادات على مستوى العالم، ورفضته مصر والأردن والسعودية.

وتوسطت قطر، إلى جانب الولايات المتحدة ومصر، في اتفاق بين الكيان الإسرائيلي وحماس أدى إلى وقف حرب استمرت 15 شهرا في القطاع الفلسطيني.

وبدأ سريان الاتفاق في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، ويتكون من 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، يتم في الأولى التفاوض لبدء مرحلة ثانية وثالثة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

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