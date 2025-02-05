قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
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إصابات جراء انهيار رافعة بفعل الرياح على عدد من جنود الاحتلال في قطاع غزة
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قتيل ومصابون بانهيار مبنى ورافعة على جنود الاحتلال في رفح جنوبي القطاع
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قوات الاحتلال تدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى طولكرم بالضفة الغربية
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مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام
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مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: الاحتلال غير قانوني ويجب وضع حد له
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وزير الدفاع الامريكي: من الجنون أن نكرر الامر نفسه من غزة مرارا وتكرارا
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وزير الدفاع الامريكي خلال لقائه نتنياهو: قريبون جدا من تحقيق أهداف الحرب
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وزير الدفاع الامريكي: سنقوم بتجهيز "اسرائيل" بالذخيرة التي لم تمنح لها سابقا
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الخارجية الايرانية: خطة الترحيل استمرار لخطة الكيان لمحو الشعب الفلسطيني
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الخارجية الايرانية:ندعو المجتمع الدولي والامم المتحدة لادانة مقترح ترمب بشدة