طالبان.. زيارة عراقجي لأفغانستان بداية لأفاق جديدة في التعاون الثنائي

العالم _ ايران

أشار نظري إلى أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين البلدين، حيث تركزت المناقشات على عدة مجالات حيوية.

وأوضح أن من بين إنجازات الزيارة تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتطوير خطوط السكك الحديدية، وتوسيع التجارة والنقل، بالإضافة إلى جذب استثمارات جديدة من المستثمرين.

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تجدر الإشارة إلى أن الوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي قد زار أفغانستان في 26 يناير 2025، حيث تم بحث العلاقات الثنائية والمواضيع الإقليمية والدولية.