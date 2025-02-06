قناة العالم
الخميس ٠٦ فبراير ٢٠٢٥
٠٦:٤٦ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
من طهران
جوّا الصندوق
وثائقي '10
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
عاجل
اللواء سلامي: ايران ستقف كالجبل الشامخ امام انواع الضغوط والتهديدات
عاجل
اللواء سلامي: حاملة المسيرات تستطيع ايضا نقل الغواصات واطلاق الالغام
عاجل
اللواء باقري: الانجازات العسكرية الايرانية لا مثيل لها
عاجل
اللواء باقري: نقف بكل قوة امام تهديدات الاعداء
عاجل
اللواء باقري: نحن نمضي على طريق تنمية العلاقات الودية مع جميع البلدان
عاجل
اللواء باقري: لدينا القدرة على توفير الامن لسفننا في جميع المحيطات والبحار
عاجل
اللواء باقري: لدينا الحق والقدرة بالابحار في كل المياه الدولية
عاجل
اللواء باقري: بفضل قدراتنا لم تتعرض سفننا التجارية لتهديد منذ سنوات
عاجل
اللواء باقري: حاملة المسيرات تستطيع الابحار في المياه الدولية بكل قدرة
عاجل
اللواء باقري: قواتنا المسلحة جاهزة على مدار الساعة لردع التهديدات