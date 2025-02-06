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اصطدام طائرتين على مدرج مطار أميركي

اصطدام طائرتين على مدرج مطار أميركي
الخميس ٠٦ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

قالت سلطات مطار سياتل تاكوما الدولي الأميركي إن طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية كانت تهبط على مدرج المطار، اصطدمت بذيل طائرة متوقفة تابعة لشركة «دلتا»، يوم أمس الأربعاء.

العالم _ أميركا

واستجابت سلطات المطار للحادث، وعملت على إخراج الركاب من الطائرة، حسبما قال المطار، الذي يقع في ولاية واشنطن غربي الولايات المتحدة، على منصة .

وقالت المتحدثة باسم شركة «دلتا» سامانثا مور فاكتو في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن طائرة الشركة من طراز «بوينغ 737» كانت تنتظر إزالة الجليد من على هيكلها الخارجي عندما ورد أن طرف جناح طائرة أخرى لامس ذيلها.

وأضافت أنه كان هناك 142 راكبا على متن رحلة «دلتا» رقم 1921، المتجهة إلى بويرتو فالارتا في المكسيك، ونقلوا إلى طائرة جديدة.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات للطاقم أو الركاب.

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