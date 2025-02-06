إدارة ترامب تعتزم مصادرة طائرة ثانية للرئيس مادورو

العالم _ أميركا

ومن المقرر أن يعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن عملية المصادرة اليوم الخميس خلال زيارته إلى سانتو دومينغو، عاصمة الدومينيكان، المحطة الأخيرة من جولته التي تشمل خمس دول في أمريكا الوسطى، وفقا لمسؤول أمريكي مطلع ووثيقة صادرة عن وزارة الخارجية.

تتطلب عملية المصادرة توقيع روبيو على طلب إعفاء من تجميد المساعدات الخارجية لتغطية تكاليف تصل إلى أكثر من 230 ألف دولار كرسوم تخزين وصيانة للطائرة.

كما تحتاج العملية إلى موافقة وزارة العدل الأمريكية، والتي تم الحصول عليها بالفعل بعد تقديم الطلب الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يعلن روبيو عن المصادرة خلال ما وصفته وزارة الخارجية علنا بأنه "لقاء لإنفاذ القانون".

والطائرة المعنية هي من طراز "داسو فالكون 200"، وقد استخدمها الرئيس الفنزويلي وكبار مساعديه، بما في ذلك نائب الرئيس ووزير الدفاع، في رحلات إلى عدة دول مثل روسيا اليونان وتركيا وكوبا. فيما تعتبره الإدارة الأمريكية انتهاكا للعقوبات المفروضة على فنزويلا، وفقا للوثيقة.

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يذكر أن الولايات المتحدة صادرت طائرة أخرى تابعة للرئيس الفنزويلي من جمهورية الدومينيكان في سبتمبر 2024، مما يجعل هذه العملية الثانية من نوعها خلال فترة قصيرة.