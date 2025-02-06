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عراقجي يُبرز تاريخ العلاقات المميزة بين طهران وجاكرتا

عراقجي يُبرز تاريخ العلاقات المميزة بين طهران وجاكرتا
الخميس ٠٦ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

 قال وزير الخارجية عباس عراقجي بمنابة الذكرى الـ 75 لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين ايران واندونيسا ان العلاقات بين الشعبين الايراني و الاندونيسي كانت دائمة تاريخية وودية واخوية.

العالم - ايران
واضاف في رسالة فيديو ان التبادل التجاري والاقتصادي الى جانب المجتمعات الدينية والثقافية اسهم في التقارب الايديولوجي العميق بين الشعبين وهي اواصر لا تنفصم.

واكد عراقجي ان احد اوجه الاشتراك الاساسية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية اندونيسيا يتمثل في الايمان الراسخ بمبادئ الدفاع عن الاستقلال واحترام حق الشعوب في تقرير المصير والعمل على اقرار السلام والنظام العالمي القائم على العدالة والتعددية القطبية.

واكد التزام الجمهورية الاسلامية الايرانية بتعزيز المشاورات الرفيعة بين البلدين وتوسيع التعاون الشامل في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتكنولوجية.

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