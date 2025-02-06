حادث خطير شمال غزة ينتهي بمقتل جنديين صهيونيين.. إليكم التفاصيل

العالم - فلسطين

ووفقاً لمواقع عبرية، فقد قُتل الجنود نتيجة انهيار رافعة في المنطقة العازلة (المحيط) بين قطاع غزة مقابل مستوطنة "كفار عزة"، المقامة على أراضي المواطنين شمال قطاع غزة، وبالإضافة إلى القتيلين، أصيب جندي آخر من الكتيبة 51 بجروح خطيرة في الحادث، كما أصيب 7 جنود آخرين بجروح طفيفة ومتوسطة.

وتشير تقديرات جيش الاحتلال إلى أن الرافعة انهارت بسبب الرياح القوية والمفاجئة. هذا حادث تشغيلي، وليس حادث نيران العدو.



وعلى إثر الحادثة ونظرا لاستمرار الأحوال الجوية العاصفة، تقرر في هذه المرحلة إزالة كافة الرافعات ومنصات الرفع في المنطقة.



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ووفقاً لقناة كان، فجيش الاحتلال قرر أن يفتح تحقيقًا في حادثة مقتل جنديين وإصابة 8 آخرين بسقوط رافعة جراء الأحوال الجوية في شمال قطاع غزة.