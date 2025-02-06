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47,552 شهيدا منذ 7 أكتوبر

الصحة الفلسطينية.. 12 شهيدا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

الصحة الفلسطينية.. 12 شهيدا في قطاع غزة خلال 24 ساعة
الخميس ٠٦ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٩:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة وصول 12 شهيدا إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

العالم _ فلسطين المحتلة

وأفادت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى، بإن من بين الشهداء "8 تم انتشالهم من استهدافات سابقة، و4 شهداء ارتقوا متأثرين بإصابتهم في وقت سابق من الحرب، بالإضافة إلى تعامل الطواقم الطبية مع 4 إصابات".

وأكدت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي، ارتفعت إلى 47.552 شهيدا و 11.1629 جريحا منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

كما أشارت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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وجدير بالذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، دخل حيز التنفيذ يوم الـ19 من الشهر الماضي، بعد 15 شهرا من العدوان المتواصل وحرب الإبادة الجماعية.

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