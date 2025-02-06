اللواء سلامي يشدد على قوة إيران الإسلامية في مواجهة الضغوط

العالم - ايران

واضاف اللواء سلامي وهو يتحدث في حفل ضم حاملة المسيرات "الشهيد باقري" الى القوات البحرية للحرس الثوري اننا نواصل السير على طريق تعزيز القوة الدفاعية والاقتصادية للبلاد وسنقف بوجه اي تهديد.

واكد ان هذا الشعب لن يهتز امام الضغوطات وسيمضي قدما دائما بارادة قوية، ان طريقنا هو الاستقلال والحرية والقوة ولن نحيد عن هذا الطريق ابدا.



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وتابع ان الاستقلال هو احد المنجزات الضخمة للثورة الاسلامية التي حققت للشعب الايراني، الحرية والتخلص من سلطة المستكبرين لا سيما امريكا.

واشار الى قدرات ايران في تحييد العقوبات وتحويل التهديات الى فرص وقال ان امن خطوط الملاحة البحرية والدفاع عن المصالح القومية في البحار يكتسيان اهمية بالغة ويمكن القول بتجرؤ ان حاملة المسيرات "الشهيد بهمن باقري" هي رمز للقوة البحرية لايران والتي تملك امكانات عديدة وبوسعها القيام بعمليات ناجحة في الاقاصي.

واكد ان تعزيز التعامل مع البلدان الجارة يسهم في زيادة الامن في المنطقة.

وفي معرض اشارته الى القضية الفلسطينية قال اللواء سلامي ان الذين يقطنون في غزة وفي الضفة الغربية هم الاصحاب الاصليين لتلك الارض، وهم الذين يبقون للابد لكن اولئك الذين يجب ان يغادروا هم المهاجرون الذين انتقلوا عن طريق الغصب من سائر الدول الى فلسطين واغتصبوا البلد الام للشعب الفلسطيني المظلوم.