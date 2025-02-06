اللواء باقري: أمن إيران يتطلب وجودًا قويًا في المياه الدولية

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وجاءت تصريحات اللواء باقري خلال مراسم انضمام حاملة الطائرات المسيرة "الشهيد باقري" إلى الأسطول البحري للحرس الثوري في بندرعباس، حيث هنّأ الشعب الإيراني بأعياد شعبان والذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية، مشيرًا إلى أن الثورة الإسلامية تُعدّ حدثًا فريدًا في تاريخ الشعب الإيراني العريق.

وأضاف أن إيران، رغم الضغوط المستمرة خلال الـ 46 عامًا الماضية، تمضي قدمًا في طريق التقدم والتطور.

وأشار اللواء باقري إلى أن إيران كانت تعتمد بشكل شبه كامل على المعدات العسكرية المستوردة قبل الثورة الإسلامية، حيث كان أكثر من 90% من الأسلحة والتجهيزات تأتي من الخارج.



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لكنه شدد على أن الشباب والعلماء الإيرانيين، بدعم من الشركات المعرفية، نجحوا في قلب المعادلة، بحيث أصبحت إيران اليوم تنتج أكثر من 90% من معداتها الدفاعية والعسكرية محليًا، مؤكدًا أن إيران لم تعد بحاجة إلى أي قوة أجنبية في هذا المجال.

وأكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، أن الشعب الإيراني، بروح التضحية والإيثار والإرادة الصلبة، غير قابل للحصار أو التقييد، مشددًا على ضرورة تعزيز القوة الوطنية يومًا بعد يوم لتحقيق الاستقلال والسيادة الكاملة.

وأشار اللواء باقري إلى أن إيران تمتلك موقعًا استراتيجيًا فريدًا، وسواحل طويلة على المياه الحرة، وشعبًا عظيمًا يتمتع بإرادة فولاذية، وإيمان عميق، وروح شجاعة وتضحية، إضافة إلى قيادة قوية وحكيمة.

وأوضح أن هذه المقومات تمثل كنزًا استثنائيًا يمكن لإيران، إذا أحسنت استغلاله، أن تصبح قوة كبرى في المنطقة، بل قوة عالمية بارزة.

وأشار اللواء باقري إلى أن سياسات التنمية البحرية التي أقرها قائد الثورة الإسلامية تهدف إلى تعزيز الحضور الإيراني في البحر والسواحل والجزر، مؤكدًا أن تحقيق هذا التطور يتطلب الدفاع عن هذه الإنجازات ضد أطماع الأعداء والتهديدات الخارجية، وهي مهمة تقع على عاتق القوات المسلحة.

وأضاف أن القوات المسلحة مسؤولة عن ضمان الدفاع والأمن الدائم، وتعزيز قوة الردع لمنع الحروب، وتحقيق النصر الحاسم إذا فرضت الحرب، مشددًا على أن القوة البحرية تشكل إحدى الركائز الأساسية لهذه القوة.

ووصف اللواء باقري حاملة الطائرات المسيّرة "الشهيد باقري" بأنها قاعدة بحرية متحركة قادرة على العمل بشكل مستقل في مختلف أنحاء العالم، موضحًا أنها تمتلك القدرة على فرض الأمن في نطاق واسع حولها، والدفاع عن نفسها، وحماية المصالح الوطنية، وخطوط الملاحة، والأساطيل التجارية وناقلات النفط الإيرانية.

وأكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أن غياب الحوادث المتعلقة باعتراض القراصنة أو غيرها من الحوادث ضد الأساطيل التجارية والنفطية الإيرانية خلال السنوات الماضية يرجع إلى التواجد المستمر للأساطيل البحرية التابعة للقوات المسلحة الإيرانية بجانب الأسطول التجاري والنفطي الإيراني.

وأشار اللواء باقري إلى أن إيران تملك الحق، وفقًا للقانون الدولي، في التواجد في المياه الدولية حتى بالقرب من المياه الإقليمية، تمامًا كما يفعل الأجانب الذين يتواجدون بالقرب من المياه الإقليمية الإيرانية باستخدام نفس الحقوق البحرية الدولية. وأضاف أن إيران ستواصل تعزيز قدرتها على التواجد في المياه الدولية لضمان أمنها.

كما أكد أن إيران، بفضل قدرتها على نشر هذه السفن، ستضمن الأمن ليس فقط في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان، ولكن أيضًا في أجزاء واسعة من نصف الشمال ونصف الغرب من المحيط الهندي، موضحًا أن هذه الخطوة تساهم في توفير أمن مستدام وموثوق لخطوط الملاحة البحرية.

وأضاف اللواء باقري أن هذه القدرة العسكرية ليست موجهة ضد أي من الدول الجارة أو دول المنطقة، مستشهدًا بزيارة أسطول بحري تابع للحرس الثوري إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا. وأوضح أن هذه الزيارة حدثت في ذروة التهديدات والحصار، مشيرًا إلى الترحيب الحار الذي تلقاه الأسطول الإيراني من الإمارات، مما يعكس العلاقات الأخوية والإسلامية بين البلدين.

وفي ختام حديثه، قدم اللواء باقري تهنئته لقائد القوة البحرية في الحرس الثوري وجميع زملائه في الجيش، وكذلك للصناعة الدفاعية الإيرانية ووزارة الدفاع وهيئات الشحن البحري. كما أشاد بشهداء إيران، مستذكرًا الشهيد بهمن باقري الذي سُميت هذا السفينة البحرية باسمه.