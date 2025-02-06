بالفيديو.. ما هي ردة الفعل الدولية على مقترح ’ترامب’ بشأن غزة؟

العالم - خاص العالم

تتواصل ردود الأفعال الدولية المنددة باقتراح ترامب تهجير الفلسطينيين من غزة، حيث حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أيّ محاولة لإجراء تطهير عرقي في غزة.

وقال غوتيريش في كلمة له، "جوهر ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف يكمن في حقهم في أن يعيشوا على أرضهم.. تحقيق تلك الحقوق ينزلق باستمرار، بعيدا عن المنال، وفي معرض البحث عن حلول، يجب تجنب أي خطوات من شأنها أن تفاقم الوضع، نؤكد في هذا السياق ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي الأساسية وضرورة تجنب أي شكل من أشكال التطهير العرقي".

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الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في دعم تنفيذ حل الدولتين، ما يمثل الضمانة الأساسية لاستعادة الاستقرار في المنطقة.

وحذّر الرئيسان الفرنسي والمصري من أن أي تهجير قسري للشعب الفلسطيني في غزة أو الضفة الغربية واعتبراه غير مقبول وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي .

وكندا من خلال وزارة خارجيتها عارضت التهجير القسري للفلسطينيين، مؤكدة ان موقف كندا تجاه غزة لم يتغير، وإنها ملتزمة بالعمل لتحقيق حل الدولتين.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الماليزية إن أي مقترح للتهجير القسري للفلسطينيين سيشكل تطهيرا عرقيا وانتهاكا للقانون الدولي، وأنها تدعم حل الدولتين باعتباره الطريق إلى السلام والاستقرار الدائمين.

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وكذلك أعلن الاتحاد الأوروبي أنّه 'أخذ علما' بمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب السيطرة على غزة بعد ترحيل سكان القطاع، مؤكّدا أنّ حلّ الدولتين هو المسار الوحيد لتحقيق السلام بين الطرفين.

العفو الدولية من جانبها قالت إنّ خطة دونالد ترامب لسيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة ونقل سكّانه مروّعة وغير قانونية، معربة عن قلقها إزاء الطابع التحريضي لتصريحات سيّد البيت الأبيض.

وقالت أنييس كالامار، "تصريحات الرئيس ترامب التي تدعو إلى التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة المحتلّ يجب أن تدان على نطاق واسع وعلى نحو لا لبس فيه..اللغة التي استخدمها ترامب تحريضية وشائنة واقتراحه يشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي..أي خطة لطرد فلسطينيين قسرا من الأراضي المحتلة هي جريمة حرب، وإذا ارتُكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضدّ السكان المدنيين، فإنها تشكّل جريمة ضد الإنسانية".

'هيومن رايتس ووتش' هي الأخرى أدانت مخطط ترامب، واعتبرت أن سيطرة الولايات المتحدة على غزة وتهجير الفلسطينيين سيكون عملا شنيعا لا أخلاقيا.