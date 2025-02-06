قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
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الخارجية اليمنية: ندعو المجتمع الدولي للوقوف سدا منيعا امام مخططات اميركا
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سفير واشنطن الاسبق بتل ابيب: مقترح ترامب قد يعرض تحرير الاسرى للخطر
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الخارجية الصينية:حكم الفلسطينيين لارضهم مهم ويجب الالتزام به في ادارة غزة
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الخارجية الصينية: نعارض التهجير القسري لسكان قطاع غزة
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الخارجية الصينية: ندعم بقوة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني
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الخارجية الصينية:غزة ملك للفلسطينيين وليست ورقة مساومة في الصفقات
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قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية والقدس
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غوتيريش: السلام يتطلب انهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطينية وغزة جزء منها
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الدفاع المدني بغزة: 10 آلاف شهيد نعجز عن انتشالهم لنقص المعدات
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جيش الاحتلال: مقتل جنديين احدهما ضابط واصابة 8 بانهيار رافعة بغلاف غزة