تحذيرات من أن يؤدي مخطط ’ترامب’ في غزة إلى كارثة!

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رغم المعارضة الشرسة لخطة تهجير سكان غزة اقليميا ودوليا، إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عاد مرة اخرى ليؤكد نيته في الاستيلاء على قطاع غزة بعد تهجير سكانه لدول اخرى قائلا للصحافيين من مكتبه البيضاوي إن الجميع يحبون اقتراحه.

تصريحات الرئيس الاميركي بتحويل غزة الى ريفييرا الشرق الاوسط حاول موظفوه تبريرها وتلطيفها حيث قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن اقتراح ترامب لم يكن معاديا بل خطوة سخية جدا لإعادة إعمار القطاع.

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بدورها، وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت الاقتراح بالتاريخي، مشيرة الى ان الرئيس الاميركي لم يتعهد بوضع قواته على الأرض في غزة بل ويعتقد أن بلاده بحاجة إلى المشاركة في إعادة بناء غزة لضمان الاستقرار في المنطقة.

محاولات التبرير لا تنفي ان مشاريع ترامب في غزة تعتبر ضربا من الخيال وغير قابل للتحقيق في الوقت الراهن، بحسب محللين سياسين، لإنه اولا لا تأخذ في الاعتبار مدى تعلق الفلسطينيين بأرضهم الذي تبين جليا مع عودة نصف مليون نازح إلى شمال غزة فور الإعلان عن وقف إطلاق النار رغم تحول منطقتهم إلى ركام.

كما ان اقتراح الرئيس الاميركي لاقى معارضة عربية فقد رفض وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر ان أي مساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للفلسطينيين. فيما يتوقع محللون اميركيون من أن تنتقل ردود الفعل من الارتباك إلى الاستنكار مع تظاهرات في جميع أنحاء غرب اسيا وخارجها. بل ان الصهاينة انفسهم ومن بينهم زعيم المعارضة الاسرائيلي يائير لبيد يعتقدون أن خطة ترامب غير واقعية، وقد تؤدي إلى نتائج عكسية.

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كما يجب الاخذ بالاعتبار فشل الكيان الاسرائيلي في القضاء على المقاومة في قطاع غزة رغم عدوانه المدمر بل ظهرت المقاومة اقوى من ذي قبل في مشاهد تسليم الاسرى.

اذا ليس من البعيد اذا تم ارسال قوات اميركية الى غزة ان تواجه حرب شوارع عنيفة من قبل فصائل المقاومة وهو ما يعتبر كارثيا للولايات المتحدة خاصة وان المستنقعات التاريخية التي غرقت فيها على التوالي في فيتنام وأفغانستان والعراق مازالت راسخة في الذاكرة الأميركية.