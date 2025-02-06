قائد القوات الجوية الايرانية: حققنا الاكتفاء الذاتي في تكنولوجيا المسيرات

العالم - ايران

جاء ذلك خلال تصريح ادلى به اليوم الخميس على هامش تجديد منتسبي القوات الجوية العهد مع مفجر الثورة الاسلامية في الذكرى الـ 47 لانتصار الثورة الاسلامية.

واضاف ان الجهوزية القتالية للقوات الجوية تزداد يوما بعد يوم موضحا انه في ظل الجهود الدؤوبة للقوات الجوية في صناعة البلاد، فقد تخلصنا من التبعية ونعلن بكل قوة باننا حققنا الاكتفاء الذاتي بنسبة مائة بالمائة في القوات الجوية.

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وتابع ان القوات الجوية تستخدم التجهيزات محلية الصنع بالكامل مضيفا اننا حققنا انجازات جيدة للغاية بما فيها في مجال المسيرات بحيث ان القوات الجوية للجيش باتت قطب المسيرات.

واوضح اننا قمنا في القوة الجوية بتصميم وتصنيع واختبار مسيرة استراتيجية طويلة المدى، وهي تزيد قدراتنا القتالية.