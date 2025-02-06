إسبانيا ترفض اقتراحا 'إسرائيليا' لاستقبال فلسطينيين من غزة

العالم - فلسطين

وقال ألباريس في مقابلة مع محطة إسبانية “أرض سكان غزة هي غزة.. ويجب أن تكون غزة جزءا من الدولة الفلسطينية في المستقبل”.

ويأتي هذا بعد يوم على رفض وزير الخارجية الإسباني اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعادة توطين سكان غزة في أماكن أخرى والسيطرة على القطاع، لإنشاء “ريفييرا الشرق الأوسط” حسب تعبيره.

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وقال خوسيه مانويل ألباريس للصحفيين، أمس: “أريد أن أكون واضحا للغاية في هذا الشأن، غزة هي أرض الفلسطينيين سكان غزة، ويجب أن يبقوا فيها”. وأضاف: “غزة جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية التي تدعمها إسبانيا”.

وكان كاتس قد صرح أن إسبانيا وأيرلندا والنرويج، التي اعترفت العام الماضي بالدولة الفلسطينية، “ملزمة قانونا بالسماح لأي مقيم في غزة بدخول أراضيها”.