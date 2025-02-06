قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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حماس: نتابع مع الوسطاء سبل الزام الاحتلال بتنفيذ كل بنود الاتفاق
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حماس: الواقع بغزة يتطلب ضغطا دوليا لالزام الاحتلال بتنفيذ المسار الانساني
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حماس:النازحون بالخيام ومراكز الايواء بغزة عاشوا ليلة قاسية جراء الرياح العاتية
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الصحة بغزة:ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الى 47583 شهيدا و111633 جريحا
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الصحة بغزة: 3 شهداء ورفات 28 شهيدا وصلوا للمستشفيات خلال 24 ساعة
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قائد الثورة الاسلامية في تغريدة: كل فلسطين من النهر الى البحر ملك لشعبها
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الرئيس بزشكيان: يجب ان نسعى لازالة الظلم واصلاح كافة الاخطاء
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الرئيس بزشكيان: يجب ان نتعايش بسلام وود ولن نسمح بسيادة الظلم
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الرئيس بزشكيان: ايران ترغب باقامة علاقات ودية مع جميع الدول
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الرئيس بزشكيان: سينتفض المظلومون في يوم من الايام بوجه الظالمين