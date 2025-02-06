قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
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صحف عبرية
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مصادر لبنانية:تشكيل الحكومة يفشل باللحظات الأخيرة بعد خلاف على إسم وزير
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هآرتس العبرية: نتنياهو تجمّد بعدم ارتياح عندما بدأ ترامب يهذي حول إخلاء غزة
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صحيفة هآرتس العبرية: نتنياهو هو أيضا مختل نفسيا وبلا ضمير
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صحيفة هآرتس العبرية: ترامب مختل عقليا تماما
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هآرتس العبرية: من المهين أن نأخذ تصريحات ترامب العشوائية على محمل الجد
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مصادر فلسطينية: شهيد برصاص قناصة الاحتلال قرب محور "نتساريم" بغزة
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متحدث الخارجية الباكستانية: ندين بشدة منع "إسرائيل" ايصال المساعدات لغزة
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متحدث الخارجية الباكستانية: ندين بشدة انتهاكات "إسرائيل" لوقف اطلاق النار
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متحدث الخارجية الباكستانية: ندعم اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
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متحدث الخارجية الباكستانية:يجب حل قضية فلسطين بالعدالة وحقوق الانسان