174 معتقلاً فلسطينياً منذ بدء العدوان الاسرائيلي شمالي الضفة

العالم - فلسطين

وأوضح نادي الأسير في بيان اليوم الخميس، أن أعداد المعتقلين ومن تعرضوا للاحتجاز في جنين ومخيمها على مدار 17 يوما من العدوان لا يقل عن 120، أما في محافظة طوباس، فقد بلغت حالات الاعتقال 54 أغلبيتها في بلدة طمون.

وأشار إلى أن العشرات من المواطنين في المحافظتين خضعوا للتحقيق الميداني، علماً أن أغلبية المعتقلين تعرضوا للضرب المبرح وعمليات التنكيل الممنهجة.

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ويواصل الاحتلال عدوانه على محافظات: جنين، وطولكرم، وطوباس، منذ أكثر من أسبوعين، مخلّفا 29 شهيدا، وعشرات الإصابات، والاعتقالات، ونسف منازل، ونزوحا قسريا، وسط تدمير واسع للممتلكات والبنية التحتية.

وعمد الاحتلال منذ بدء العدوان إلى فرض إجراءات تعسفية عند حواجزه العسكرية قرب معظم مداخل المحافظات ومخارجها في الضفة الغربية، وإغلاق معظم بوابات القرى والبلدات، في محاولة لتفجير الأوضاع، تمهيداً لخلق حالة من الفوضى العنيفة، لتسهيل ضم الضفة، وهو ما تجلى في الهجمات الوحشية التي ترتكبها عصابات المستعمرين الإرهابية ضد المواطنين، وبلداتهم، وممتلكاتهم، ومنازلهم، وأراضيهم، ومقدساتهم.