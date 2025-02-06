عراقجي: الشعب هو السند الحقيقي لسياسة ايران الخارجية

العالم – إيران

وأضاف عراقجي في مراسم استقبال رئيس الجمهورية للسفراء الأجانب المعتمدين لدى طهران بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصار الثورة الإسلامية، أن السند الحقيقي للسياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية هو الشعب الإيراني.

وتابع أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تضطلع بدور بالغ في إرساء الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم ووقفت بتفان بطولي في الصف الأمامي لمكافحة الظواهر المقيتة المتمثلة بالاحتلال والإرهاب والتطرف وتهريب المخدرات ودفعت أثمانا معنوية ومادية باهظة.

ومضى وزير الخارجية يقول: إن الحكومة الرابعة عشرة اعتمدت على قاعدة مبادئ العدل والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين ونبذ التبعية للقوى الكبرى وباقي القوى الأجنبية، سياسة خارجية فعالة ونشطة ومؤثرة لتطوير وتوسيع العلاقات مع جميع دول العالم.. إننا نرى أن الدبلوماسية الفعالة والتعامل البناء مع العالم، يمثل السبيل لتحقيق السلام والاستقرار والامن والتقدم في العالم.. وفي الوقت ذاته، فإن إيران لن تستسلم ألبتة للغطرسة والضغوط غير العادلة، ولن تتراجع عن حقوقها المسلم بها والعادلة على طريق تنمية البلاد وتقدمها.

وخلص الى القول إن إيران جاهزة لتوسيع سياسة حسن الجوار مع الدول الجارة في إطار الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وهي مهتمة أيضا بالتوسيع الشامل للعلاقات مع جميع دول العالم لا سيما في المنطقة والجوار.

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