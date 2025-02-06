قناة العالم
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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حماس: اي قوات تدخل غزة بغير رغبة الشعب الفلسطيني سنعاملها كقوة احتلال
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حماس: ترامب انحاز الى اكثر المواقف الاسرائيلية تطرفا واجراما بحق شعبنا
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حماس: الشعب الفلسطيني متشبث بارضه ولن يغادرها مهما كرر ترامب مواقفه
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حماس: مخطط ترامب ليس قدرا على الشعب الفلسطيني وقادرون على افشاله
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مصادر لبنانية: الاحتلال ينسف مباني في بلدة ميس الجبل بقضاء مرجعيون
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الدفاع المدني بغزة: معاناة النازحين في قطاع غزة تزداد سوءا مع عودة الآلاف
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مكتب إعلام الأسرى: الإحتلال اعتقل 55 فلسطينيا من طمون بعدوانه المستمر
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ممثل منظمة الصحة العالمية: ما بين 12 و14 ألف مريض بحاجة للإجلاء من غزة
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ممثل منظمة الصحة العالمية: المرافق والخدمات الصحية العاملة في غزة نادرة
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قوات الاحتلال تنسف عددا من المباني في بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان