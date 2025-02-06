قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
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نتنياهو لقناة 14:المرحلةالثانية للصفقة ستكون اكثر تعقيدا وانا متفائل بتحقيقها
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قوات الإحتلال تقتحم منطقة الخضر جنوب بيت لحم بالضفة الغربية
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غالانت لقناة 12: اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى كان بمثابة تفجير للأوضاع
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يوآف غالانت:أعطينا أوامر للجيش باستخدام إجراء هنيبال بقتل أسرى مع آسريهم
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عشائر لبنانية تتبادل مع هيئة تحرير الشام مسلحين مقابل نساء وأطفال لبنانيين
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وزير الخارجية العراقي: إستقرار الوضع الأمني بسوريا ينعكس إيجابا على العراق
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أعضاء في الكونغرس الأميركي: خطة ترامب بشأن غزة غير قانونية وسنوقفها
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قوات الإحتلال تحول بناية لثكنة عسكرية وتطرد سكانها بالحي الشرقي بطولكرم
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وزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو: غزة غير صالحة للسكن في الوقت الحالي
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مقاومون يستهدفون قوات الإحتلال بعبوةناسفة في بلدة يعبد جنوب غرب جنين