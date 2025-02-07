تبادل للأسرى بين إدارة العمليات العسكرية السورية وعشائر لبنانية

العالم-لبنان

واندلعت اشتباكات في بلدة حاويك السورية في ريف القصير غرب حمص، الحدودية مع لبنان، والتي يسكنها لبنانيون خصوصا من عشيرتي زعيتر وجعفر، بعد عملية اقتحام لإدارة العمليات العسكرية في سوريا، لملاحقة مسلحين.

وتم تداول معلومات عن وقوع أسرى بين الطرفين، وهروب بعض اللبنانيين إلى داخل الأراضي اللبنانية.

وأفادت تقارير إعلامية مساء الخميس، أن إدارة العمليات العسكرية "سلمت معتقلين اثنين وتسلمت جريحين وجثة أحد مقاتليها وأفرجت عن 16 امرأة وطفلا في بلدة العقربية".

كما ذكرت وسائل إعلام سورية أن "إدارة أمن الحدود السورية حررت عنصرين اختطفتهما مجموعة من المطلوبين المتورطين في تهريب الأسلحة والممنوعات عبر الحدود السورية-اللبنانية في ريف حمص".

وأعلن المكتب الإعلامي التابع للحكومة السورية في محافظة حمص في وقت سابق، أن إدارة أمن الحدود شنت حملة موسعة في بلدة "حاويك" الحدودية، بهدف إغلاق منافذ تهريب الأسلحة والممنوعات.