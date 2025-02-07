صحة غزة: عدد الوفيات لنقص الإمكانات يعادل من قتلهم الاحتلال

العالم - فلسطين

وأضاف في تصريحاتٍ إعلامية، أن عددا من المرضى المقرر خروجهم توفي بسبب تعنت الاحتلال.

وتابع ، نحن بحاجة ماسة لمستشفيات ميدانية فورا، وإلى طواقم طبية وأدوية وأجهزة طبية. ولدينا معلومات بأن مستشفيات ميدانية جاهزة للدخول للقطاع، وأن الاحتلال يعرقل دخولها.

وكانت وزارة الصحة في غزة أكدت السبت الماضي، خروج الدفعة الأولى (50 شخصا) من المرضى والمصابين من معبر رفح جنوبي القطاع، تنفيذا للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

بدورها أعربت منظمة الصحة العالمية عن ترحيبها بإجلاء الدفعة الأولى، مؤكدة أن ،12 ألفا إلى 14 ألف شخص لا يزالون بحاجة إلى الإجلاء الطبي خارج غزة.

وبدأ سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

وارتكبت قوات الاحتلال بدعم أميركي بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و19 كانون الثاني/يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء وما يزيد على 14 ألف مفقود، وإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.