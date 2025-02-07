غالانت يعترف: أمرنا 'الجيش' بقتل الأسرى مع آسريهم في غزة

العالم - الاحتلال

وحسب "فلسطين اليوم"، قال غالانت: "أعطينا أوامر للجيش باستخدام إجراء هنيبال أي بقتل أسرى مع آسريهم في غزة".

وأضاف: "عشية بدء العملية البرية قال لي نتنياهو أمرين، بأن آلاف الجنود سيقتلون في غزة؛ وبأن حماس ستستخدم المحتجزين أهدافاً بشرية".

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وتابع قائلا: "، قلت له نحن وحماس نتقاطع في أمر واحد فقط وهو رغبتنا في الحفاظ على سلامة المحتجزين".

وأشار غالانت، إلى أن لا أحد في "إسرائيل" على اطلاع بعمق وحجم ومساحة وتعقيد شبكة الأنفاق في غزة.

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وكانت المقاومة الفلسطينية في غزة، قد أكدت مراراً، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "تعمّد" تكرار القصف على أماكن بها أسرى بهدف قتلهم.