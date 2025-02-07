السفير الروسي في طهران: لا دليل على نية إيران لصنع أسلحة نووية

العالم _ ايران

جاء ذلك في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية، حيث تناول ديدوف تأثير التساهل الغربي تجاه العمليات "الإسرائيلية" في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا، مشيرًا إلى أنه ساهم في تعزيز شعور القيادة الإسرائيلية بالإفلات من العقاب.

وفيما يتعلق بإمكانية شن "إسرائيل" لعدوان على إيران، قال ديدوف: "لا يمكننا استبعاد احتمال لجوء إسرائيل إلى أعمال عسكرية. نحن نستخدم الجهود الدبلوماسية لمنع مثل هذه السيناريوهات، لكن يجب أن نلاحظ أن إيران مستعدة جيدًا لمواجهة أي ضربات".

وأضاف: "إذا اختارت إسرائيل والولايات المتحدة شن هجوم، فإن رد إيران سيكون متناسبًا تمامًا".

كما تطرق السفير الروسي إلى تهديد إيران بالانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، واصفًا ذلك بأنه رد فعل على التهديدات الغربية، بما في ذلك الإجراءات العسكرية المحتملة والعقوبات المتجددة.

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واختتم ديدوف حديثه بالتأكيد على أن "الغرب يبدو عازمًا على استفزاز إيران ودفعها إلى اتخاذ إجراءات صارمة، ونأمل ألا تنجر إيران وراء هذه الاستفزازات.