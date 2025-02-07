الكيان الصهيوني القاتل للاطفال يرتكب جرائمه في ظل اميركا

العالم - ايران

وقال المرجع الديني آية الله نوري همداني خلال لقاء مع نائب رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي مساء الخميس: "نحن نعتبر صنع القنبلة النووية محرماً، لكننا نعتبر الدفاع عن أنفسنا ضد الأعداء وأي عمل آخر يساهم في تقدم البلاد وراحة ورفاهية الشعب ضرورياً وأساسياً".

وفي حديثه عن الصناعة النووية أشاد آية الله نوري همداني بجهود والشباب والعلماء الملتزمين في تقدم وازدهار البلاد.

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وفي إشارة إلى نكث العهود من قبل أميركا، قال: أميركا عدوتنا ولا شك لدينا في ذلك، واليوم يرتكب الكيان الصهيوني القاتل للأطفال جرائمه تحت ظل أميركا.

واضاف: لابد من التذكير أن أي مفاوضات يجب أن تكون من موقع قوة وعزة الشعب، وأن نقف في وجه مؤامرات الأعداء بالوحدة والتآزر ونظهر عزتنا وقوتنا.

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وفي بداية هذا اللقاء قدم رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد اسلامي تقريرا مفصلا عن البرامج النووية والتقدم المحرز في هذا المجال.

وكان نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية، قد توجه الخميس، إلى مدينة قم، للقاء مع عدد من مراجع وعلماء الدين في الحوزة العلمية.