شاهد بالفيديو.. آية الله خامنئي يلتقي جمعا من قادة القوة الجوية والدفاع الجوي

العالم - ايران

يأتي لقاء اليوم، تزامنًا مع ذكرى عشرة الفجر، والذكرى السنوية للبيعة التاريخية لعدد من الطيارين مع الإمام الخميني (قدس الله سره الشريف) في 8 شباط/فبراير 1979، التقى صباح اليوم الجمعة (07/02/2025) جمع من قادة القوة الجوية والدفاع الجوي في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع قائد الثورة الإسلاميّة، الإمام الخامنئي _رضوان الله تعالى عليه).

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نشاهد معا لحظة دخول قائد الثورة الإسلاميّة إلى حسينيّة الإمام الخميني (قدس سره) وبدء اللقاء مع جمع من قادة القوة الجوية والدفاع الجوي في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية على وقع عزف نشيد جمهورية إيران الإسلامية.

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