إيران تعلن عن تصنيع طائرة مسيّرة قابلة للإطلاق من الجو

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وفي سياق حديثه، قدم العميد واحدي تقريرًا عن أداء القوات الجوية، مشيرًا إلى أن القوات استفادت من تحويل التهديدات إلى فرص من خلال استراتيجيات مدروسة. وأوضح أن القوات الجوية نفذت العديد من الإجراءات، بما في ذلك الطلعات الجوية الدورية، عمليات الإقلاع السريع، وإنذارات متعددة الطبقات لتأمين الأجواء الإيرانية.

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كما أشار إلى زيادة بنسبة 46% في طلعات الطائرات بدون طيار، وتصنيع طائرة مسيّرة استراتيجية، بالإضافة إلى تصميم واختبار نظام ملاحة يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وتحدث العميد واحدي أيضًا عن تصميم برمجيات لنظام التحكم القيادي الموحد، وإعادة تأهيل الطائرات المأهولة وغير المأهولة، وإصلاح محركات الطائرات، مؤكدًا على الإنجازات التي حققتها القوات الجوية في مجال التصنيع والدفاع