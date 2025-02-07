35 ألف مريض بحاجة لعلاج خارج غزة.. و40% من مرضى الكلى توفوا

العالم - فلسطين

وقال الهمص ، بأن لديهم قائمة تضم 35 ألف مريض بحاجة ماسة للعلاج، مشيراً إلى أن بعض المرضى توفوا قبل أن يصل دورهم للعلاج في الخارج.

وأشار الهمص إلى أن الاحتلال يرفض دخول مستشفيات ميدانية لعلاج المرضى والجرحى، مبيناَ أن 76 شاحنة مساعدات فقط دخلت القطاع تضم مواد طبية ليست من الأولويات.

وقال: لا وجود لأغطية وملابس شتوية في ظل منخفض جوي بارد، خارج القطاع"، مضيفاً: "أن 40% من مرضى الكلى توفوا لانعدام العلاج اللازم.

وأضاف: لا وجود لأي مستشفى أو مركز طبي في رفح باستثناء مستشفى ميداني واحد.

وفي 19 يناير الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس والكيان الصهيوني، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوماً، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة.