شاهد.. الحكومة اللبنانية تجتمع للمرة الأولى بعد تشكيلها

العالم – خاص بالعالم

الجلسة التي ترأسها رليس الجمهورية عرضت خريطة طريق عملها في المرحلة المقبلة كما وتم تشكيل لجنة لصياغة البيان الوزاري .



وأوضح وزير الإعلام، بول مرقص، خلال قراءة مقررات الجلسة الوزارية أن الرئيس عون أوعز إلى الوزراء الجدد بأن الانتماء فقط للدولة وسيتم العمل على إصلاح الوزارات وتطويرها في ظل الدعم الدولي.

وأضاف «أكد الرئيس عون أن على لبنان أن ينهض عبر القيام بالإصلاحات ولا تعطيل في الحكومة وأكد أن تأليف لجنة صياغة البيان الوزاري ستبدأ عملها خلال أيام، مشيرا إلى أن اللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة نواف سلام".

وتابع أن الإصلاح والتطوير هو ما سيتمّ التركيز عليه، وأن الرئيس عون شدّد على أنّ المهمّ هو إثبات الثقة من خلال إصلاح الفساد في الإدارات، كما أكد ضرورة التعامل مع الملفات الطارئة منها تطبيق الـ1701 والتأكيد على الإنسحاب الإسرائيلي.



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المراقبون اعتبروا أن على حكومة نواف سلام وضع اعادة الاعمار وحماية السيادة اللبنانية من نوايا الاحتلال العدونية في سلم اولوياتها .

وقال روني الفا وهو محلل سياسي لبناني:" من تحديات الحكومة في جلستها الاولى ستتمحور حول تأمين انسحاب كامل لقوات الإحتلال الاسرائيلي من الجنوب كل الجنوب دون الابقاء على اي مراكز حساسه على المستوى العسكري سيكونمن مهمة هذه الحكومة تأمين إعادة الاعمار دون اخضاع هذا الملف إلى أي ابتزاز سياسي وبالتالي تحقيق ما يمكن تحقيقه من خطاب القسم حول الاصلاحات واولها اصلاح القضاء اللبناني".

يشار الى ان حكومة سلام لا يمكنها ممارسة عملها التفيذي قبل ان تمثل امام مجلس النواب لمناقشة بيانها والحصول على ثقة اكثرية الأصوات النيابية في وقت يشكل المشهد الجنوبي على وقع استرار الخروقات الاسرائيلية والتلويح يتمديد اضافي لبقاء الاحتلال هاجسا يضع الحومة امام تحد حقيقي .

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