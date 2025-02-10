شاهد..الموقف الإسرائيلي من رسالة حماس بتأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين

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وأشار مراسلنا إلى أن الإسرائيليين لهذا السبب يعتقدون بأن موقف حركة حماس قد جاء متأخرا ، لكنه قويا وهناك حالة من الإرباك في الموقف الإسرائيلي مشيرا إلى أن بنيامين وفق هيئة البث الإسرائيلية دعا إلى اجتماع عاجل مع رؤساء الأركان المستقيل والمعين الجديد للتباحث حول الأوضاع الأمنية، في حال فعلا انهار هذا الاتفاق بسبب كما قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس بتأجيل المرحلة السادسة من المرحلة الأولى لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

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وكان قد أعلن أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، عن تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت القادم، حتى إشعار آخر.

وأوضح أبو عبيدة في بيان له أنه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، رصدت حماس "انتهاكات وعدم التزام ببنود الاتفاق" من جانب إسرائيل، تمثلت في "تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف مناطق القطاع، وعدم إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه".

وأضاف أبو عبيدة أن تأجيل تسليم الرهائن سيستمرّ "لحين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي"، ومؤكداً في الوقت نفسه التزام الحركة "ببنود الاتفاق".

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