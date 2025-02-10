مسيرات حاشدة في إيران بانتصار الثورة تحمل رسائل للداخل والخارج

العالم – خاص بالعالم

شارع آزادى بعد ستة وأربعين عاما المشهد نفس المشهد والشعارات ذاتها. سيرا على الاقدام او حملا على الكراسي المحتركة هكذا يتسارعون للمشاركة في حفل ذكرى انتصار ثورتهم.. إنهم الايرانيون بكافة اطيافهم وفئاتهم العمرية.

وقالت شابة إيرانية:"نحن شعب صمدت طيلة الأعوام الماضية رغم كل المصاعب والضغوط التي مارستها عليها الدول الغربية. وبمشاركتنا في هذه المسيرة، نجدد العهد والولاء لمبادئ الثورة الإسلامية اننی شاركت في هذه المسيرة طيلة الأعوام ال 46 الماضية.



وقالت طفلة إيرانية:"جئنا إلى هنا من أجل أن نفرح قائد الثورة الإسلامية ونحزن الأعداء".

وقالت مواطن إيراني:" هدفنا من حضورنا في هذه المسيرة هو الحفاظ على مبادئ هذه الثورة وهذا النظام، والدفاع عن حكم حاكمنا العادل ودعمه، وبحضورنا نوجه ضربة قوية إلى غطرسة أمريكا و"إسرائيل"، ونقول لهم أننا نقف بکل قوة الی جانب محور المقاومة".



شاهد أيضا.. الذكرى الـ46 لانتصار الثورة الاسلامية .. تأكيد على حفظ المبادىء ودعم المقاومة



المسؤولون المشاركون حملوا رساله تجدد العهد للثوره والصمود امام التحديات واخرى موجهه للداخل والخارج

وقال مسعود بزشكيان - الرئيس الايراني:" أمريكا تريد إغلاق جميع الطرق أمامنا، ولكننا نعلم أنها لا تستطيع أن تفعل ذلك وكما لم تكن قادرة على ذلك خلال الأعوام الستة والأربعين الماضیة".

وقال العميد أمير علي حاجي زاده قائد القوة الجوفضائية في حرس الثورة الإسلامية:" لو استطاع الأعداء فعل شيء لما لجؤوا إلى المفاوضات إنهم يتخذون المحادثات مجرد أداة .

تأكيد إيراني حكومة وشعبا بأن الذكرى الـ46 لانتصار الثورة الإسلامية هي علامة على استمرار الخطاب الديناميكي والمتطور للثورة الإسلامية الذي جاء بفضل العقلانية الدينية ورؤية مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني قدس سره الشريف.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...