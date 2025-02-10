ترامب يشيد بتحقيق تقدم في المحادثات مع روسيا حول أوكرانيا

العالم – خاص بالعالم

وأكدت صحيفة نيويورك بوست الاميركية نقلا عن ترامب قوله إنه يعتقد بأن الولايات المتحدة تحرز تقدما في محادثاتها مع روسيا بشأن الحرب في أوكرانيا. مضيفا أنه يتوقع المزيد من المحادثات.

وقال دونالد ترامب - الرئيس الأميركي:"بوتين يرغب في عدم سقوط مزيد من القتلى .. آمل أن تنتهي الحرب سريعاً؛ لأن الناس يموتون كل يوم. هذه الحرب سيئة للغاية في أوكرانيا وأريد إنهاء هذا الشيء اللعين".

إلا أن الكرملين امتنع عن تأكيد أو نفي الاتصال الذي أوردته نيويورك بوست.

لكن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف؛ الذي يشرف على العلاقات الأمريكية والحد من التسلح؛ أشاد بالإدارة الامريكية لإبداء حرصها على التحدث مع روسيا بشأن الصراع في أوكرانيا، وقال إن موسكو مستعدة للحوار على أساس من المساواة.

ريابكوف اعتبر ايضا أن أي محادثات بشأن أوكرانيا يجب أن تتناول الأسباب الجذرية للصراع وأن تعترف بالواقع على الأرض، محذرا من أن توجيه الإنذارات لموسكو لن يفلح. كما طالب بتلبية جميع شروط الرئيس الروسي قبل إمكانية التوصل إلى أي تسوية؛ وكان منها انه طالب في وقت سابق اوكرانيا بالتخلي عن طموحاتها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وأن تسحب كل قواتها من أربع مناطق أوكرانية تسيطر روسيا على معظم أراضيها

في المقابل طالب رئيس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بضمانات أمنية؛ وقال ان خطة ترامب من أجل تسوية سريعة في أوكرانيا يجب ألا توقف الحرب فحسب؛ وإنما تضمن أيضا عدم تكرار العدوان الروسي.

وقال فولوديمير زيلينسكي - الرئيس الأوكراني :"أوكرانيا تريد عدم تكرار تجربة اتفاقيات السلام والمحادثات التي فشلت في تحقيق نتائج بوتين لا يريد إنهاء الحرب.. تجميد الصراع سيؤدي إلى المزيد من العدوان مرارا. ينبغي ألا ينهي الرئيس الامريكي الحرب فحسب. وإنما عليه أن يتحرك حتى لا تتاح الفرصة أمام بوتين لشن حرب علينا مرة أخرى".

وأكد زيلينسكي مجددا استعداده لإجراء محادثات مع روسيا بشأن إنهاء الحرب بشرط مشاركة حلفاء أوكرانيا الغربيين، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

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