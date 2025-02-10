شاهد رسالة الشعب الإيراني بذكرى إنتصار الثورة الإسلامية في إيران

العالم – خاص بالعالم

وتواجدت مراسلتنا وسط مجموعه كبيره وحاشده من النساء الايرانيات السيدات الايرانيات ومن كافه الفئات العمريه رافعين لافتات تتحدث عن الوحدة والاستقلال الذي لا يأتي إلا عن طريق الوحدة وتحت مظلة قائد الثورة الاسلامية.

وفي لقاء احدى السيدات الإيرانيات وعن سبب مجيئها للمسيرة الاحتفالية ورسالتها قالت:" جئنا لنواصل طريق الشهداء وكذلك لنوصل ثورتنا الى صاحب العصر والزمان (عج) ونحن سنبقى سندا لقائدنا".



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تحيي ايران الذكرى الـ 46 للثورة الاسلامية في ايران التي فجرها الامام الراحل روح الله الخميني (قدس) وقد واجهت الثورة خلال هذه العقود العديد من المؤامرات والعقبات وحققت الثورة انجازات كبيرة كان اهمها اسقاط النظام الشاهنشاهي المدعوم من الغرب وبناء الدولة وتثبيت اركانها وتحقيق انجازات في جميع مجالات العلوم والتكنلوجيا واصبحت ايران في مصاف الدولة المتقدمة.



وبعد 46 عاما مازال الشعب الايراني يحتفل بعشرة الفجر ذكرى انتصار الثورة الاسلامية ويورث احتفال بهذا النصر التاريخي والعهد بمبادئ الثورة الاسلامية جيلا بعد جيل، بما تحقق من استقلال وسيادة وطنية.

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